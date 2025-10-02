Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 октября.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 13;

9.00 — 15.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 14/5.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Ломоносова, 13, 14, 15;

10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 6, 8, 10;

10.00 — 15.00 - просп. Кольский, 167.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Магомета Гаджиева, 4;

11.30 — 14.00 - ул. Магомета Гаджиева, 14;

13.00 — 15.00 - ул. Героев-североморцев, 55.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.