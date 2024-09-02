Мурманская область. Арктика (16+)02.09.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 сентября.
От горячего водоснабжения:
8.30 – 19.00 - просп. Кольский, 224, 226, 228;
8.30 – 19.00 - ул. Капитана Копытова, 13, 14, 15, 16.
От электроснабжения:
9.30 -10.30 - просп. Кольский, 120-126, 130.
От газоснабжения:
10.00-15.00 - ул. Свердлова, 30 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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