Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 сентября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 16/2, 16/3;
9.00 — 23.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 9/5.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Коминтерна, 15;
10.00 — 13.00 - ул. Трудовых Резервов, 8;
9.00 — 17.00 - ул. Пригородная, 1а, 17а, 23, 28, 43;
9.00 — 17.00 - ул. Фестивальная, 20, 21, 31.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 11, 12;
10.00 — 15.00 - ул. Капитана Копытова, 41.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.