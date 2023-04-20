Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 апреля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.30 — до выполнения работ - ул. Адмирала Лобова, 18.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 – просп. Ленина, 72, 74, 76; ул. Самойловой, 3.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 29, 31; ул. Самойловой, 8, 12;
10.00 — 16.00 - ул. Пушкинская, 7.
От электроснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Баумана, 15, 21; ул. Бочкова, 1, 17, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.