Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 августа.
Промывка теплосети:
с 19 августа до выполнения работ 20 августа — гидропневматическая промывка теплосети зоны «Низ» котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские сети») — 67 домов.
Испытания тепловых сетей:
с 19 августа до выполнения работ 21 августа — испытания тепловых сетей на гидравлические потери котельной «Северная» (АО «МЭС») — 492 дома.
Гидравлические испытания котельной:
с 20 августа до выполнения работ 26 августа — гидравлические испытания котельной «Восточная» (ПАО «МТЭЦ») — 721 дом.
Опрессовка теплосети:
с 20 августа до выполнения работ 26 августа — опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона ЦТП-кв. 2 «Новое Плато» — 32 дома;
с 20 августа до выполнения работ 26 августа — опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона ЦТП-кв. 2а «Больничный городок» — 114 домов.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 10/2.
От электроснабжения:
8.00 — 17.00 - ул. Халтурина, 9;
8.00 — 17.00 - ул. Колхозная, 4/6, 12;
8.00 — 17.00 - ул. Печенгская, 26.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/