Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 августа.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 - просп. Кольский, 49а, 49в, 51, 51/2, 53, 55;
9.00 — 14.00 - пр. Автопарковая, 1, 8, 10, 12, 20;
9.00 — 14.00 - просп. Ленина, 52, 54, 60;
0.00 — 8.00 - ул. Юрия Смирнова, 16, 18, 20, 22 (район Дровяное);
0.00 — 8.00 - Прибрежная дорога, 1, 6, 23, 25, 28;
0.00 — 8.00 - ул. Гарнизонная, 1, 20, 22.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 39;
11.00 — 14.00 - просп. Ленина, 22;
12.00 — 15.00 - просп. Ленина, 70;
9.00 — 17.00 - просп. Кирова, 7;
9.00 — 17.00 - ул. Алексея Генералова, 27;
9.00 — 17.00 - ул. Декабристов, 28;
9.00 — 17.00 - ул. Юрия Смирнова, 16, 22 (район Дровяное).
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Нахимова, 25;
10.00 — 13.00 - ул. Сафонова, 47.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.