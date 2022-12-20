Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 декабря.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Пригородная, 17а;

9.00 — 23.00 - ул. Свердлова, 3 корп. 2.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 – просп. Кирова, 20а, 22, 24б;

10.00 — 16.00 - ул. Карла Маркса, 14.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Шолохова, 1, 2, 2а, 5, 6, 6а, 10, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 24а, 26;

9.00 — 19.00 - ул. Генерала Журбы, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.