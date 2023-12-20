Мурманская область. Арктика (16+)20.12.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 декабря.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Прибрежная, 6, 23, 25;
9.00 – 16.00 - ул. Гарнизонная, 20, 22;
9.00 – 16.00 - ул. Подгорная, 22;
9.00 – 16.00 - ул. Юрия Смирнова, 16, 20, 22;
9.00 – 16.00 - ул. Прибрежная, 1.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Александрова, 34 корп. 1;
10.00 – 13.00 - пер. Арктический, 10, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-
Последние комментарии
Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Неизвестный». Художественный сериал, 7 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В регионах СЗФО за три года выросло число работников, которые получают годовую премию-PRO Валюту (16+)Цены на нефть меняются слабо, рубль немного снижается к бивалютной корзине-PRO Энергетику (18+)«А+»: Мурманская область в числе лидеров федерального рейтинга энергоэффективности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Платить пособие по безработице будут по-новому, но отказ от подходящей работы предусматривает санкции