Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 декабря.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 до выполнения работ - ул. Полины Осипенко, 10 (1-й и 2-й подъезды);

с 11.00 до выполнения работ - ул. Гончарова, 13.

От холодного водоснабжения:

с 9.00 — 17.00 - ул. Лесная, 17, 29, 39;

с 9.00 — 23.00 - Верхне-Ростинское шоссе, 31 (АЗС «Газпромнефть»), 33, 31 корп.1.

От электроснабжения:

9.00 — 12.00 - просп. Кольский, 110 корп. 1, 101 корп. 3.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Сафонова, 47;

10.00- 13.00 - просп. Ленина 7, 13, 15, 17, 94; ул. Октябрьская 9, 17.

От теплоснабжения:

с 9.00 — 16.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 7.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.