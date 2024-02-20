Мурманская область. Арктика (16+)20.02.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 февраля.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.30 — 15.30 - ул. Нахимова, 11а.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 18.00 - ул. Шмидта, 3, 5.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Воровского, 11, 13, 15;
10.00 — 13.00 - ул. Профсоюзов, 24;
10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 68, 70;
10.00 — 13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 11, 19;
10.00 — 15.00 - пер. Охотничий, 21.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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