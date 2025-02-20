Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 февраля.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - пер. Дальний, 8, 10;
9.00 — 17.00 - ул. Радищева, 62/1, 64, 68, 70, 72/6;
9.00 — 17.00 - ул. Чехова, 3, 5, 7, 9.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 11.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - пр. Капитана Тарана, 6, 10, 12;
10.00 — 13.00 - просп. Героев-cевероморцев, 68, 70;
10.00 — 13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 11, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.