Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 февраля 2026 года.
От электроснабжения:
9.00-12.00 - ул. Саши Ковалева, 10а.
От холодного водоснабжения:
10.00 — 11.00 - ул. Фестивальная, 6, 9, 12, 20, 24;
10.00 — 11.00 - ул. Пригородная, 17а, 43.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - пр. Михаила Бабикова, 15;
10.00 — 13.00 - ул. Генерала Щербакова,18, 20, 22;
10.00 — 13.00 - пр. Капитана Тарана, 14;
10.00 — 13.00 - ул. Воровского, 16, 17.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.