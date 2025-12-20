Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 и 22 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 и 22 декабря.
20 декабря
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 20.
22 декабря
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Генерала Фролова, 15/55.
От электроснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Печенгская, 3, 4, 5, 6, 7б, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
9.00 — 14.00 - ул. Новосельская, 4, 9;
8.00 — 17.00 - ул. Володарского, 10;
8.00 — 17.00 - просп. Ленина, 94.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Домостроительная, 4, 5, 6, 11, 11 корп. 1;
9.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 43;
9.00 — 23.00 - ул. Гвардейская, 22, 22а, 24.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.