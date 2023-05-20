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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.23 08:10

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 и 22 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 и 22 мая.

От горячего водоснабжения:

20 мая

с 9.30 16 мая до выполнения работ 20 мая - ул. Папанина, 22, 24, 26.

22 мая

с 9.00 22 мая до выполнения работ - ул. Гвардейская, 9, 9а, 11, 13, 15, 17;

10.00 – 16.00 - ул. Полярные Зори, 41 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

10.00 – 14.00 - ул. Героев Рыбачьего, 46;

10.00 – 16.00 - ул. Софьи Перовской, 19, 21, 21а, 23/19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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