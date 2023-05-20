Мурманская область. Арктика (16+)20.05.23 08:10
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 и 22 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 и 22 мая.
От горячего водоснабжения:
20 мая
с 9.30 16 мая до выполнения работ 20 мая - ул. Папанина, 22, 24, 26.
22 мая
с 9.00 22 мая до выполнения работ - ул. Гвардейская, 9, 9а, 11, 13, 15, 17;
10.00 – 16.00 - ул. Полярные Зори, 41 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
10.00 – 14.00 - ул. Героев Рыбачьего, 46;
10.00 – 16.00 - ул. Софьи Перовской, 19, 21, 21а, 23/19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
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