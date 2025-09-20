Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 и 22 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 и 22 сентября.

20 сентября

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 22;

10.00 — 13.00 - ул. Ломоносова, 9/1, 9/2.

22 сентября

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 16;

13.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 25/1;

9.00 — 17.00 - ул. Александрова, 22.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Капитана Буркова, 39.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.