Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 июля.

Ремонт котельной:

с 10 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (АО «МЭС») — 26 домов;

с 11 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов;

с 12 июля до выполнения 25 июля — плановый ремонт котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 13 июля до выполнения 27 июля — плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 19 июня до выполнения 1 августа – плановый ремонт котельной «РОСТА» (АО «МЭС») – 144 дома;

с 20 июля до выполнения 21 июля — плановый ремонт ЦТП «Северная промзона».

Гидравлические испытания теплосети котельной:

с 18 июля до выполнения 20 июля – испытания теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») на гидравлические потери – 575 домов.

Опрессовка теплосети котельной:

с 24 июля до выполнения 27 июля — опрессовка теплосети котельной «Северная» (АО «МЭС») перед началом отопительного сезона— 464 дома.

От горячего водоснабжения:

с 12.55 6 июля до выполнения работ – просп. Кольский, 162;

с 9.00 18 июля до выполнения работ 4 августа – пр-д Северный, 1, 2, 3, 4, 5 .6, 7, 8, 10 - 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25; ул. Карла Маркса, 30-32, 34, 36, 38, 40-42, 44; ул. Папанина, 1, 3, 3 корп. 1; ул. Старостина, 4, 6, 8, 10;

с 9.00 19 июля до 17.00 21 июля – пр-д Связи, 24, 26, 28.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 4, 8 корп. 5;

9.00 — 20.00 - ул. Ломоносова, 2, 6, 8, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 11, 12, 13, 14, 15, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19, 21/10; ул. Чапаева, 10-10а; ул. Фурманова, 10-11, 15; ул. Хлобыстова, 16 корп. 2;

12.00 — 16.00 - ул. Сивко, 9 корп. 4.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Серафимовича, 1, 4, 5, 6, 7, 10-11, 12, 15, 18, 19, 25; ул. Шолохова, 1, 3, 5, 6а, 10–12а, 14, 14а, 16, 17, 22, 26, 34; ул. Ломоносова, 16, 18.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ш. Североморское (р-н. Росляково), 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.