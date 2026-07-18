Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 июля 2026 года.

От электроснабжения:

6.00 — 18.00 - ул. Свердлова, 41а, 35, 43;

6.00 — 18.00 - ул. Домостроительная, 5;

10.00 — 15.00 - ул. Самойловой, 3;

13.00 — 16.00 - просп. Ленина 96;

10.00 — 13.00 - ул. Папанина, 16;

11.30 — 15.30 - ул. Академика Книповича, 51;

13.00 — 16.00 - ул. Каменная, 2 корп. 3.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - просп. Кольский, 206.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.