Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 июня.

Опрессовка теплосетей:

с 15 июня до выполнения 28 июня — опрессовка теплосети котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 19 июня до выполнения 22 июня — опрессовка теплосети котельной «Северная» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 464 дома;

с 20 июня до выполнения 26 июня — опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов.

Ремонт котельной:

с 21 июня до выполнения 4 июля — плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 8 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Шмидта, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 4, 4а, 6, 8; пер. Хибинский, 5, 5а, 7, 12, 14; ул. Полевая, 3; ул. Песочная, 15а; ул. Фестивальная, 6, 9, 12, 21, 24, 25, 30; ул. Подгорная, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 72; ул. Пригородная, 17а, 43; прсп. Кирова, 14/2;

9.00 — 22.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 4.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Молодёжная (р-н. Росляково), 11;

10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 2а.

От электроснабжения:

с 20 июня до выполнения работ - ул. Подгорная, 80.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.