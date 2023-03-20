Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 марта.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 – просп. Кольский, 167, 169, 171, 181а, 183, 185; ул. Новое Плато, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.