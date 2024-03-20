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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 марта.

От холодного водоснабжения:

9.30 — 13.00 — просп. Кольский, 224, 226, 228;

9.30 — 13.00 — ул. Капитана Копытова, 16;

10.00 — 16.00 — просп. Кольский, 174 корп. 2, 174 корп. 3, 174 корп. 4, 174 корп. 5;

9.00 — 17.00 — ул. Зои Космодемьянской, 2, 2 корп. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 15.00 — просп. Кольский, 138/1, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 140/6;

9.00 — 15.00 — ул. Беринга, 12, 14, 14а, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

9.00 — 15.00 — пр. Ледокольный, 1, 3, 5, 7, 9, 11.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 — ул. Свердлова, 16/9;

9.00 — 16.00 — просп. Ленина, 65.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 — ул. Морская, 1, 3, 7;

10.00 — 13.00 — просп. Ленина, 61, 63, 65;

10.00 — 13.00 — ул. Софьи Перовской, 37, 39;

10.00 — 15.00 — ул. Алексея Генералова, 3/20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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