Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 марта.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Полухина, 7;

9.00 — 15.00 - ул. Генерала Фролова, 22, 24, 24а, 26;

9.00 — 15.00 - пер. Дальний, 7, 9, 11, 12, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

9.00 — 15.00 - ул. Академика Павлова, 42/20, 45, 47, 49, 51;

9.00 — 15.00 - ул. Радищева, 8, 10, 26, 28, 74/5;

9.00 — 15.00 - ул. Рогозерская, 8, 10, 15, 17.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 21, 23, 25;

10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 26/1, 26/2, 26/3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.