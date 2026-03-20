Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 марта 2026 года.

От электроснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Радищева, 10, 26.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Морская, 1, 3, 7;

10.00 — 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 13, 15;

10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 14 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.