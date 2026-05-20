Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 мая 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Александра Невского, 3, 4, 5, 6, 55, 59;
9.00 — 23.00 - ул. Лодыгина, 5, 7, 9.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - просп. Ленина, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.