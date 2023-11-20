Мурманская область. Арктика (16+)20.11.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 ноября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Свердлова, 25.
От электроснабжения:
8.00 — 17.00 - просп. Ленина, 29, 31; ул. Генерала Журбы, 1, 10, 4, 6;
10.30 — 12.30, ул. Ковалева, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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