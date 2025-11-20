Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» открывает новый сезонМихаил Мишустин поручил проработать вопрос увеличения объёмов перевозки рыбной продукции по СМП
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 ноября.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - просп. Кольский, 142, 144, 140 корп. 1;

9.00 — 17.00 - ул. Гвардейская, 21, 22, 24.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 15.00 - пр. Ивана Халатина, 3, 5;

9.30 — 18.00 - ул. Зелёная (Росляково), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12;

9.00 — 15.00 - просп. Кольский, 112, 114/1, 114а, 114, 118, 128, 134;

9.30 — до выполнения - ул. Папанина, 24, 26.

От теплоснабжения:

9.30 — 18.00 - Североморское шоссе (Росляково), 7, 9;

9.30 — 18.00 - ул. Зелёная (Росляково), 1.

От электроснабжения:

13.00 — 15.00 - просп. Ленина, 53;

13.00 — 15.00 - ул. Старостина, 49;

9.00 — 17.00 - ул. Александра Невского, 2, 6, 3.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 20, 32, 34;

10.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 9 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

Комментарии

-

-

