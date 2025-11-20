Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 ноября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - просп. Кольский, 142, 144, 140 корп. 1;
9.00 — 17.00 - ул. Гвардейская, 21, 22, 24.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 15.00 - пр. Ивана Халатина, 3, 5;
9.30 — 18.00 - ул. Зелёная (Росляково), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12;
9.00 — 15.00 - просп. Кольский, 112, 114/1, 114а, 114, 118, 128, 134;
9.30 — до выполнения - ул. Папанина, 24, 26.
От теплоснабжения:
9.30 — 18.00 - Североморское шоссе (Росляково), 7, 9;
9.30 — 18.00 - ул. Зелёная (Росляково), 1.
От электроснабжения:
13.00 — 15.00 - просп. Ленина, 53;
13.00 — 15.00 - ул. Старостина, 49;
9.00 — 17.00 - ул. Александра Невского, 2, 6, 3.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 20, 32, 34;
10.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 9 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.