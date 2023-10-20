Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 19 октября до выполнения работ - ул. Карла Либкнехта, 31;
с 23.00 19 октября до 6.00 20 октября - ул. Папанина, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Софьи Перовской, 26, 35, 37, 39.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 18 октября до 17.00 20 октября - ул. Аскольдовцев, 16.
От горячего и холодного водоснабжения:
11.00 – 15.00 - пер. Водопроводный, 7 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
с 9.00 до выполнения работ - ул. Советская (р-н. Росляково), 19;
9.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 33, 35, 37; ул. Чумбарова-Лучинского, 31.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Полухина, 18, 20, 22; ул. Юрия Гагарина, 3, 31; ул. Виктора Миронова, 13, 16/32;
10.00 – 14.00 - ул. Карла Либкнехта, 11, 17.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.