Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 октября.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 9/1;

9.00 — 17.00 - ул. Бондарная, 8, 10а;

9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 161, 163;

9.00 — 20.00 - ул. Павлика Морозова, 1/7.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Нахимова, 11; 31;

13.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 38/28;

10.00 — 13.00 - ул. Сафонова, 20/2, 22/33;

13.00 — 15.00 - ул. Александра Невского,97/60.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.