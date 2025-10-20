Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 октября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 9/1;
9.00 — 17.00 - ул. Бондарная, 8, 10а;
9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 161, 163;
9.00 — 20.00 - ул. Павлика Морозова, 1/7.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Нахимова, 11; 31;
13.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 38/28;
10.00 — 13.00 - ул. Сафонова, 20/2, 22/33;
13.00 — 15.00 - ул. Александра Невского,97/60.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.