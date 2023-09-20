Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 14.00 – просп. Кольский, 161, 163; ул. Бондарная, 7а, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 16, 22, 28, 32, 34; ул. Первомайская, 2, 4, 6, 12, 18, 20, 22, 24;
с 0.00 до выполнения работ - ул. Академика Книповича, 27, 29, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 37.
От горячего и холодного водоснабжения:
09.00 — 14.00 - ул. Свердлова, 4 корп. 1, 6 корп. 1;
10.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 4;
13.00 — 16.00 – просп. Героев-североморцев, 5 корп. 3.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 12 корп. 2; ул. Адмирала флота Лобова, 26, 28.
От электроснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Александра Невского, 88;
11.00 — 14.00 – просп. Ленина, 102;
12.00 — 16.00 - ул. Академика Книповича, 24.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.