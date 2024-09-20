Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 сентября.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Капитана Копытова, 13, 14, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34; просп. Кольский, 228, 230.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Прибрежная, 6, 23, 25.

От электроснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Марата, 28.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.