Мурманская область. Арктика (16+)20.09.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 сентября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Капитана Копытова, 13, 14, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34; просп. Кольский, 228, 230.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Прибрежная, 6, 23, 25.
От электроснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Марата, 28.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
Николай
16.09.24 16:08
Качану Н.Н. 16.09.2024 г. вынесли приговор, расскажите про это.
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Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
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