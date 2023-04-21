Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 апреля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
11.00 — 17.00 - ул. Транспортная, 10.
От горячего водоснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Книповича, 49 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 – просп. Ленина, 72, 74, 76; ул. Самойловой, 3.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Морская, 5; ул. Капитана Буркова, 33, 37, 41;
10.00 — 16.00 - ул. Октябрьская, 17.
От электроснабжения:
9.30 — 11.00 - ул. Адмирала Лобова, 58, 60, 62; ул. Адмирала Ушакова, 4;
9.00 — 16.00 - ул. Калинина, 28.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.