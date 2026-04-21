Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 апреля 2026 года.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 43, 45, 49;

10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 27, 31;

10.00 — 15.00 - ул. Привокзальная, 16.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Приморская, 5, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;

9.00 — 12.00 - ул. Зелёная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12.

От теплоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Приморская, 1, 2, 3, 5, 5а, 7, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;

9.00 — 12.00 - ул. Заводская, 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 9, 11, 13;

9.00 — 12.00 - ул. Школьная, 1, 2, 4, 5, 5/2, 6, 6а, 10, 15, 17;

9.00 — 12.00 - ул. Советская, 1, 2, 3, 4а, 5, 5а, 6, 7, 9, 9/2, 11, 13, 15, 17, 19;

9.00 — 12.00 - Североморское шоссе, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20;

9.00 — 12.00 - ул. Зелёная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.