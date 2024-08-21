Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 августа.

Испытания тепловых сетей:

с 19 августа до выполнения работ 21 августа — испытания тепловых сетей на гидравлические потери котельной «Северная» (АО «МЭС») — 492 дома.

Гидропневматическая промывка теплосети:

с 21 августа до выполнения работ 22 августа — гидропневматическая промывка теплосети зоны «Верх» котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские сети») — 67 домов.

Гидравлические испытания котельной:

с 20 августа до выполнения работ 26 августа — гидравлические испытания котельной «Восточная» (ПАО «МТЭЦ») — 721 дом.

Опрессовка теплосети:

с 20 августа до выполнения работ 26 августа — опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона ЦТП-кв. 2 «Новое Плато» — 32 дома;

с 20 августа до выполнения работ 26 августа — опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона ЦТП-кв. 2а «Больничный городок» — 114 домов.

От холодного водоснабжения:

9.30 — до выполнения, ул. Свердлова, 3, 3 корп. 2;

9.00 — 17.00 - ул. Володарского, 12;

9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 81, 83, 85, 87;

9.00 — 17.00 - ул. Октябрьская, 3.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Бондарная, 8, 10 - 10а, 12, 14, 16, 22;

9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 161, 163.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - пр. Лыжный, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.