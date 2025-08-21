Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 августа.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 10/2, 10/3, 12/2, 12/3, 14/3;
9.00 — 16.00 - ул. Павлика Морозова, 5, 5/2, 5/3;
9.00 — 16.00 - ул. Юрия Гагарина, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5;
9.00-17.00 - просп. Ленина,51, 53, 55;
9.00-17.00 - ул. Коммуны, 7, 9, 11, 14/16, 18, 18а, 20.
От электроснабжения:
10.00- 13.00 - просп. Ленина, 13;
11.00- 14.00 - просп. Ленина, 26;
12.00- 15.00 - просп. Ленина, 19;
12.00- 15.00 - ул. Воровского, 17.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - просп. Кирова, 20, 24, 26, 28, 28в, 30;
9.00 — 23.00 - пр. Михаила Бабикова, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
9.00 — 23.00 - ул. Домостроительная, 2а, 28, 30;
9.00 — 23.00 - Верхне-Ростинское шоссе, 51, 55, 54.
Снижено давление холодной воды до 3,0 кг/см2 по адресу: ул. Домостроительная, 34;
Снижено давление холодной воды до 4,0 кг/см2 по адресу: ул. Домостроительная, 24 (Восточная котельная).
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 21/1, 29/1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.