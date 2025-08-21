В Коле впервые стартует Кубок губернатора Мурманской области по конному спортуВместе отметим День государственного флага Российской Федерации
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.08.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 августа.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 10/2, 10/3, 12/2, 12/3, 14/3;

9.00 — 16.00 - ул. Павлика Морозова, 5, 5/2, 5/3;

9.00 — 16.00 - ул. Юрия Гагарина, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5;

9.00-17.00 - просп. Ленина,51, 53, 55;

9.00-17.00 - ул. Коммуны, 7, 9, 11, 14/16, 18, 18а, 20.

От электроснабжения:

10.00- 13.00 - просп. Ленина, 13;

11.00- 14.00 - просп. Ленина, 26;

12.00- 15.00 - просп. Ленина, 19;

12.00- 15.00 - ул. Воровского, 17.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Кирова, 20, 24, 26, 28, 28в, 30;

9.00 — 23.00 - пр. Михаила Бабикова, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

9.00 — 23.00 - ул. Домостроительная, 2а, 28, 30;

9.00 — 23.00 - Верхне-Ростинское шоссе, 51, 55, 54.

Снижено давление холодной воды до 3,0 кг/см2 по адресу: ул. Домостроительная, 34;

Снижено давление холодной воды до 4,0 кг/см2 по адресу: ул. Домостроительная, 24 (Восточная котельная).

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 21/1, 29/1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)15:50«Первая Мировая «Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в июле текущего года месячный прирост цен с исключением сезонности составил 8,5%-PRO Валюту (16+)Доллар США стабилен к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)На Северном флоте завершается подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»