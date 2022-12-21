Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 декабря.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 9 корп. 4, 9 корп. 5, ул. Хлобыстова, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 14 корп. 3, 14 корп. 4, 16 корп. 2, 16 корп. 3;

9.00 — 17.00 - ул. Калинина, 46.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 19.00 - ул. Куйбышева, 15;

9.00 — 23.59 - просп. Героев-североморцев, 1, 7 корп. 2, 11 корп. 2, 13, 15 корп. 2, 17 корп. 2, 19;

9.30 — 16.00 - ул. Халатина, 11а.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Адмирала Ушакова, 16/20; ул. Александра Невского, 89, 92, 98.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Шолохова, 1, 2, 2а, 5, 6, 6а, 10, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 24а, 26;

9.00 — 19.00 - ул. Генерала Журбы, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.