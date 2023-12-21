Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 декабря.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 20.00 - ул. Свердлова, 4 корп. 1, 6 корп. 1, 8 корп. 2.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 15.30- ул. Ушакова, 18;
9.00 – до выполнения - ул. Загородная, 26, 28;
9.00 – до выполнения - ул. Туристов, 11а, 19, 23а, 43а, 45, 47, 51;
9.00 – до выполнения - ул. Челюскинцев, 32, 34;
9.00 – до выполнения - ул. Октябрьская, 28, 32, 34.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Ломоносова, 7 корп. 1;
10.00 – 13.00 - ул. Полярные Зори, 33 корп. 2;
10.00 – 13.00 - ул. Володарского, 4;
10.00 – 13.00 - ул. Челюскинцев, 9, 11;
10.00 – 12.00 - ул. Анатолия Бредова, 17.
От электроснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Аскольдовцев, 31.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.