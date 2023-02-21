Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 20 февраля до 17.00 22 февраля - ул. Капитана Копытова, 13, 14.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Смирнова, 16, 20, 22;

9.00 — 23.00 - ул. Александра Невского, 4, 6, 55.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Бабикова, 6; просп. Героев-североморцев, 76 корп. 2, 78 корп. 2;

10.00 — 16.00 – просп. Кирова, 31.

От электроснабжения:

10.00 — 12.00 – просп. Ленина, 20, 44;

12.00 — 14.00 – просп. Кирова, 62; ул. Полухина, 12б;

14.00 — 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 47, 56;

8.00 - 17.00 - в связи с проведением работ в электрических сетях АО «МОЭСК» информируем, что в период с 8.00 до 17.00 21 февраля будет произведено отключение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии от электроснабжения, присоединенных ко 2 секции шин РУ-0,4 кВ ТП-255.

Потребителям электрической энергии, энергопринимающие устройства которых расположены по адресам: ул. Комсомольская, 10, 15, 15а, 15/1, 15/2; ул. Самойловой, 14а (ТЦ «Пионер») и электроснабжение которых осуществляется по постоянной схеме от 1 секции шин РУ-0,4 кВ ТП-255, необходимо перейти на резервную схему электроснабжения от 2 секции шин РУ-0,4 кВ ТП-255; 21.02.2023 перейти на резервную схему электроснабжения от 1 секции шин РУ-0,4 кВ ТП-255.

При планировании производственного графика необходимо учитывать указанное время проведения ремонтных работ.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.