Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 февраля.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Академика Павлова,14;
9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 155, 157;
9.00 — 20.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 11 корп. 2, 15.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Куйбышева, 1а, 1б.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - пр. Михаила Бабикова, 4, 5;
10.00 — 13.00 - ул. Воровского, 16, 17;
10.00 — 13.00 - ул. Софьи Перовской, 6, 8, 10, 11, 11а;
10.00 — 15.00 - ул. Академика Павлова, 2;
10.00 — 15.00 - ул. Октябрьская, 26.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - просп. Героев-североморцев, 58.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.