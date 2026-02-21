Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 февраля 2026 года.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - пр. Михаила Бабикова, 3;

10.00 — 13.00 - пр. Капитана Тарана, 15;

10.00 — 13.00 - ул. Софьи Перовской, 14, 16, 18, 23/19, 27.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.