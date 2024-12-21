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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 и 23 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 и 23 декабря.

21 декабря

От электроснабжения:

9.00 — 18.00 - ул. Олега Кошевого, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 18, 20-22.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 30;

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 165.

23 декабря

От горячего водоснабжения:

с 9.00 23 декабря до 18.00 24 декабря - ул. Полины Осипенко, 2 (1-й подъезд).

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - Верхне-Ростинское шоссе, 31 (АЗС «Газпромнефть»), 33, 31 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

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