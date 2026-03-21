Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 и 23 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 и 23 марта 2026 года.

21 марта

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

10.00 — до выполнения - ул. Полярные Зори, 25 корп. 1, 29 корп. 1.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Морская, 9, 11, 13;

9.00 — 23.00 - ул. Зои Космодемьянской, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 17 корп. 3.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 18, 20, 22;

10.00 — 13.00 - ул. Пушкинская, 5, 7, 12, 14.

23 марта

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Шмидта, 9, 11, 17;

9.00 — 17.00 - пер. Русанова, 1, 2, 3, 4, 7, 8,12.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Октябрьская, 21;

12.00 — 15.00 - просп. Ленина, 17;

13.00 — 16.00 - ул. Скальная, 7.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 23/35.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.