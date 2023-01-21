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Мурманская область. Арктика (16+)21.01.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 и 23 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 и 23 января.

От газоснабжения:

21 января

10.00 — 12.00 - ул. Спортивная, 7/6; ул. Володарского, 1, 2а.

23 января

10.00 — 12.00 - ул. Крупской 36; ул. Свердлова, 10 корп. 3;

12.00 — 14.00 - ул. Зои Космодемьянской, 30; ул. Свердлова, 2 корп. 1;

14.00 — 16.00 – просп. Кольский, 107.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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