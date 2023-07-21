Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 июля.

Ремонт котельной:

с 10 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (АО «МЭС») — 26 домов;

с 11 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов;

с 12 июля до выполнения 25 июля — плановый ремонт котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 13 июля до выполнения 27 июля — плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 19 июня до выполнения 1 августа – плановый ремонт котельной «РОСТА» (АО «МЭС») – 144 дома;

с 20 июля до выполнения 21 июля — плановый ремонт ЦТП «Северная промзона».

Опрессовка теплосети котельной:

с 24 июля до выполнения 27 июля — опрессовка теплосети котельной «Северная» (АО «МЭС») перед началом отопительного сезона— 464 дома.

От горячего водоснабжения:

с 12.55 6 июля до выполнения работ – просп. Кольский, 162;

с 9.00 18 июля до выполнения работ 4 августа – пр-д Северный, 1, 2, 3, 4, 5 .6, 7, 8, 10 - 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25; ул. Карла Маркса, 30-32, 34, 36, 38, 40-42, 44; ул. Папанина, 1, 3, 3 корп. 1; ул. Старостина, 4, 6, 8, 10;

с 9.00 19 июля до 17.00 21 июля – пр-д Связи, 24, 26, 28;

с 16.00 20 июля до выполнения работ 21 июля - ул. Капитана Буркова, 16; ул. Софьи Перовской, 11, 13, 13а;

с 0.00 21 июля до выполнения работ – просп. Ленина, 57, 59; ул. Капитана Буркова, 10; ул. Капитана Егорова, 13, 14, 15, 16, 17, 19;

с 00.00 21 июля до 23.59 24 июля - пер. Русанова, 5; просп. Ленина, 42, 44, 46, 48, 50; ул. Книповича, 9а;

с 0.00 21 июля до 0.00 25 июля – просп. Ленина, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а; ул. Гвардейская, 1/15, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17; ул. Генерала Журбы, 1, 4, 5, 6, 6а, 10-12; ул. Полярные Зори, 2, 4, 6, 8, 10-13.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 – просп. Кольский, 154, 156, 160-160а, 162, 164, 166, 168, 170 - 172, 172а, 174 корп. 1, 174 корп. 2, 174 корп. 3, 174 корп. 4, 174 корп. 5, 176 корп. 1, 176 корп. 2, 176 корп. 3, 178, 178а, 186; пер. Якорный, 1, 2, 3, 4, 5; ул. Шевченко, 1а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 10-11, 11а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 22, 24, 26, 26а, 28, 32, 34, 36, 36а, 40;

13.00 — 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 46 корп. 1.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Шевченко, 8.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ш. Североморское (р-н. Росляково), 12;

10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.