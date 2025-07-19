Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От электроснабжения:

10.00 — 14.00 - ул. Александрова, 4/1;

12.00 — 15.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 39.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.