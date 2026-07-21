Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 июля 2026 года.
От электроснабжения:
6.00 — 18.00 - ул. Свердлова, 35, 43;
6.00 — 18.00 - ул. Домостроительная, 5;
10.00 — 13.00 - пр. Связи, 13;
10.00 — 15.00 - ул. Шмидта, 31/1;
11.30 — 14.30 - ул. Полярные Зори, 24;
11.30 — 14.30 - ул. Мира, 17;
13.00 — 16.00 - ул. Генерала Журбы, 12;
13.00 — 16.00 - ул. Академика Книповича, 39 корп. 3.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - просп. Кольский, 67.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Карла Либкнехта, 46/1, 46/2, 46/4, 48, 50, 54;
9.00 — 17.00 - ул. Челюскинцев, 32, 34;
9.00 — 17.00 - ул. Туристов, 11а, 19, 23а, 28, 29а, 31, 32, 34а, 43а, 45, 47, 51;
9.00 — 17.00 - ул. Загородная, 20, 22, 24, 26, 28.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.