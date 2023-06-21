Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 июня.

Опрессовка теплосетей:

с 15 июня до выполнения 28 июня — опрессовка теплосети котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 19 июня до выполнения 22 июня — опрессовка теплосети котельной «Северная» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 464 дома;

с 20 июня до выполнения 26 июня — опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов.

Ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 28 июня — плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 21 июня до выполнения 4 июля — плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 8 домов.

От горячего водоснабжения:

с 23.00 20 июня до 6.00 21 июня – просп. Ленина, 57, 59; ул. Капитана Буркова, 10, 13, 14, 15, 17, 19; ул. Коммуны, 20;

с 9.00 21 июня до 17.00 23 июня - пр-д Северный, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25;

с 9.00 21 июня до 17.00 29 июня - ул. Гвардейская, 17;

9.00 — 17.00 – просп. Ленина, 25, 27, 29, 31, 31а; ул. Генерала Журбы, 1, 4, 5, 6, 10, 12.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Молодёжная (р-н. Росляково), 11;

10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 4.

От электроснабжения:

с 20 июня до выполнения работ - ул. Подгорная, 80.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.