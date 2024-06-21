Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 июня.
Опрессовка теплосети:
по 24 июня — опрессовка теплосети ЦТП «Новое Плато» после окончания отопительного сезона — 34 дома;
по 24 июня — опрессовка теплосети ЦТП «Больничный городок» после окончания отопительного сезона — 145 домов;
по 24 июня - опрессовка теплосети ЦТП «Новое Плато» после окончания отопительного сезона – 34 дома;
по 24 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Больничный городок» после окончания отопительного сезона – 145 домов.
Плановый ремонт котельной:
по 30 июня до выполнения - плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома;
по 30 июня до выполнения — плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома;
по 24 июня до выполнения работ — плановый ремонт котельной «Восточная» — 721 дом;
с 19 июня до выполнения 2 июля - плановый ремонт котельной ТЦ «Росляково Южное» - 12 домов.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 11.00 - ул. Домостроительная, 7; ул. Транспортная, 5;
9.00 - 18.00 - просп. Героев-североморцев, 40, 48, 50; ул. Калинина,16, 18, 20; ул. Шестой Комсомольской батареи, 13.
От электроснабжения:
9.00 - 17.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 34.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Коминтерна, 11/2; ул. Софьи Перовской, 23/19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.