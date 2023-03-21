Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Зелёная, 37, 46.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 21 марта до 17.00 23 марта - ул. Зои Космодемьянской, 34, 36.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Володарского, 13; ул. Карла Маркса, 16.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 21; ул. Капитана Егорова, 13, 17; ул. Аскольдовцев, 12;
10.00 — 16.00 - ул. Инженерная, 3.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 – просп. Кирова, 31а;
10.00 — 16.00 - ул. Адмирала Ушакова, 7 корп. 1; ул. Бабикова, 6; ул. Нахимова, 11; ул. Осипенко, 2; ул. Ростинская, 3; ул. Сафонова, 12, 24/26.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.