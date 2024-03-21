Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 марта.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Зои Космодемьянской, 2, 2 корп. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Свердлова, 41а, 41б;

9.00 — 20.00 - ул. Домостроительная, 2, 2 корп. 2, 2к3, 2 корп. 4, 2 корп. 5, 2 корп. 6, 2 корп. 7, 2/8, 2 корп. 10, 2/12, 2/15, 2/16, 2/20, 4, 6, 7, 7а, 7 корп. 2, 8, 11, 13/1.

От теплоснабжения:

11.00 — 15.00 - ул. Челюскинцев, 18/20.

От электроснабжения:

13.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 33.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 23, 25;

10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3;

10.00 — 15.00 - переулок Охотничий, 23.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.