Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 мая.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Самойловой, 6;

9.00 — 23.00 - ул. Подстаницкого, 4, 6;

9.00 — 23.00 - ул. Юрия Гагарина, 21;

9.00 — 23.00 - просп. Кольский, 161, 163;

9.00 — 23.00 - ул. Бондарная, 8, 10, 10а.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 29;

9.00 — 16.00 - ул. Домостроительная, 5;

9.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 5.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 33, 35, 37, 39, 41;

9.00 — 23.00 - ул. Свердлова, 23.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Марата,18, 20, 22;

10.00 — 13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 46, 48, 50;

10.00 — 13.00 - ул. Ивана Сивко, 9;

10.00 — 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 34.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.