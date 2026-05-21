Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 мая 2026 года.
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
9.00 — 23.00 - ул. Нахимова, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 27, 31;
9.00 — 23.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 39/13;
9.00 — 15.00 - ул. Привокзальная, 24;
9.30 — 11.30, ул. Новосельская, 19, 31а, 33.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 162, 164, 166, 168, 160;
9.00 — 17.00 - ул. Беринга, 1;
9.00 — 17.00 - пер. Якорный, 2, 4, 4а.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 – ул. Вице-адмирала Николаева, 1/9, 3, 5, 7, 9.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Ростинская, 3;
9.00 — 16.00 - ул. Нахимова, 62.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Марата, 6, 18, 20, 22;
10.00 — 13.00 - Адмирала флота Лобова, 46, 48, 50;
10.00 — 13.00 - Ивана Сивко, 9.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.